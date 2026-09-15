"Siamo davvero agli inizi del campionato, quattro giornate sono davvero poche per esprimere giudizi ma per quel che si è visto finora mi sembra che l’Inter resti la grande favorita allo Scudetto. La squadra è cambiato molto poco, ha la qualità e l’esperienza necessarie per confermarsi campione. Dietro di lei mi sembra che la Roma sia molto cresciuta e possa candidarsi al ruolo di rivale più pericolosa dei nerazzurri. La sfida di sabato si preannuncia molto interessante”. Intervistato dall'ADNKronos, l’ex direttore sportivo di Lazio e Milan Igli Tare si esprime così in merito alle prime quattro giornate di campionato.
Tare riconosce i meriti dell'outsider ormai certificata di questa Serie A: “Dietro a Inter e Roma c’è un Como sempre più convincente che non si può più considerare una sorpresa. Ci sono però anche altre squadre che possono inserirsi ai vertici se riescono a trovare una maggiore continuità”.
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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