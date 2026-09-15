Giuseppe B. Commisso, presidente della Fiorentina, ha ricevuto oggi, all’inizio dell’Assemblea di Lega Calcio Serie A, un riconoscimento per il centenario del cub viola. In seguito, Commisso jr, preso la parola per ricordare il padre Rocco, ringraziare il Presidente Simonelli e le società per l’omaggio ricevuto "con grande orgoglio e senso di responsabilità per il futuro".

Nel suo intervento, al termine del quale ha ricevuto l’applauso degli altri Presidenti, ha trasmesso messaggi di unità e fiducia tra i Club, ricordando l’importanza di lavorare insieme per rendere sempre più competitiva e internazionale la Serie A.

Nel corso della prossima Assemblea identico riconoscimento sarà consegnato al Napoli, che come il club viola ha compiuto 100 anni nello scorso mese di agosto.