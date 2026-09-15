La Supercoppa italiana tra Inter e Lazio potrebbe volare negli Stati Uniti. È questa un’ipotesi, rivelata dal quotidiano La Repubblica, per la partita che torna a essere in gara secca tra la vincitrice dello scudetto contro chi ha fatto sua la Coppa Italia. Resta comunque in piedi l'idea di rivedere il torneo in Italia, magari a San Siro, lo stadio dell'Inter campione d’Italia. Intanto c’è anche una data: a dicembre, un giorno tra il 21 e il 23. Secondo il quotidiano, c’era stata una manifestazione di interesse del Marocco, che però ha preso tempo e potrebbe tornare alla carica per il prossimo anno.

Resta viva invece la voglia degli Stati Uniti di ospitare la partita: è attesa nei prossimi giorni un’offerta diretta alla Lega Serie A, che a quel punto convocherà il consiglio di amministrazione per valutare il tutto. Se si scegliessero gli States, allora con ogni probabilità si giocherebbe nella costa Est, in una località ancora da definire. Ad oggi, in assenza di una proposta economicamente adeguata, la sede potrebbe essere San Siro. Nei prossimi giorni attese novità: entro fine settembre la decisione definitiva.