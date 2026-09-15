In attesa della riforma della Nations League, che dalla stagione 2028-29 si disputerà con un format analogo a quello delle nuove competizioni per club (le leghe avranno 3 gironi da 6 squadre, ogni nazionale giocherà 6 partite contro 5 avversari diversi), cambia di conseguenza anche il regolamento di questa quinta edizione del torneo, il cui inizio è previsto nella prossima finestra FIFA tra fine settembre e inizio ottobre.

Lo ha ufficializzato il Comitato Esecutivo della UEFA, riunitosi oggi a Salonicco: per poter riallineare numericamente le nazionali nel nuovo format - si passerà dalle attuali 16 a 18 squadre per ogni lega - cambieranno inevitabilmente i meccanismi di promozione e retrocessione. In sostanza, l’Italia avrà le stesse possibilità di qualificarsi per i quarti di finale, a cui accederanno anche quest’anno le vincenti e le seconde classificate dei quattro gironi, mentre si attenuano i rischi di retrocedere in Lega B.

"Fino alla passata stagione le ultime dei quattro gironi di Lega A retrocedevano direttamente in Lega B, mentre tutte le terze classificate disputavano uno spareggio per non retrocedere con le seconde della Lega B. Nella Nations League 2026/2027 retrocederanno direttamente solo le due peggiori quarte classificate, le due migliori terze dei quattro gironi resteranno nella Lega A e le due peggiori terze classificate assieme alle due migliori quarte classificate disputeranno gli spareggi contro le seconde classificate dei quattro gironi di Lega B. L’Italia è attesa da quattro partite nell’arco di 11 giorni, un vero e proprio tour de force al termine del quale saprà probabilmente se poter sperare nella qualificazione ai quarti o dover lottare per la permanenza nella Lega A", si legge sul sito della FIGC.