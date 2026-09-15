Lunedì a Lissone ci sarà la prima occasione per Daniele Orsato per fare un bilancio del lavoro degli arbitri nel primo spicchio di campionato di Serie A. Il designatore arbitrale della CAN incontrerà infatti gli allenatori della massima serie per fare il punto sull’avvio di stagione e confrontarsi sulle principali indicazioni date agli arbitri nelle prime giornate di campionato; lo riporta Tutto Mercato Web. L’appuntamento servirà a mettere sul tavolo episodi, interpretazioni e novità regolamentari emerse in queste settimane, ma anche a raccogliere osservazioni e richieste da parte dei tecnici. Un confronto diretto che rientra nella linea di maggiore dialogo tra il mondo arbitrale e quello delle squadre, perseguita da Orsato fin dall’inizio del suo mandato.
Tra i temi attesi, anche la gestione attuale meno invasiva del VAR, il metro disciplinare e l’applicazione delle nuove direttive introdotte in questa stagione, che hanno portato a un aumento del gioco effettivo, con soddisfazione di tutti. L’obiettivo è arrivare a una maggiore uniformità nelle decisioni e chiarire eventuali dubbi prima che il campionato entri nella sua fase più calda.
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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