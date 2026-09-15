Südtirol in campo in questi minuti a Marassi per la sfida dei sedicesimi di Coppa Italia contro il Genoa, la gara che mette in palio il prestigioso ottavo contro l'Inter detentrice del trofeo. Un obiettivo che stuzzica particolarmente il capitano altoatesino Fabian Tait, che nel prepartita, intervistato da Sport Mediaset, ha rivelato: "Noi veniamo qui a fare la nostra partita, provando a dare il massimo contro una squadra veramente forte. Vediamo, il calcio è strano; sfidare l'Inter per me sarebbe il coronamento di un sogno, essendo io interista sfegatato da piccolo". 

Sezione: News / Data: Mar 15 settembre 2026 alle 18:18
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.