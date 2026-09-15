"L'inizio di campionato ha detto che la sorpresa è il Frosinone che ha fatto un cammino importante. Anche il Cagliari, che ho visto a Parma, mi è piaciuto. Le altre devono ancora sistemarsi, come ad esempio il Monza, che non mi è dispiaciuto in questo abbio". Lo ha detto Davide Ballardini, parlando in esclusiva a Tuttomercatoweb.com.

Guardando decisamente più in alto in classifica, Ballardini ha detto la sua anche sulla corsa scudetto, una corsa che prevede tre contendenti: "Roma e Como sono migliorate molto, secondo me daranno fastidio all’Inter che rimane la squadra da battere", il punto di vista dell'ex tecnico dell'Avellino. 

Sezione: News / Data: Mar 15 settembre 2026 alle 18:00
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.