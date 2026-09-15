In occasione del match tra Inter e Udinese, valido per la quarta giornata di Serie A, San Siro ha accolto due ospiti d'onore come Larissa Iapichino e Sofia Fiorini, medaglie d'oro a Birmingham 2026 e grandi tifose nerazzurre. Iapichino ha conquistato il gradino più alto del podio nel salto in lungo, diventando la prima atleta italiana della storia a vincere un oro europeo all'aperto nel salto in lungo, ripetendosi poi conquistando l'edizione inaugurale dell'Ultimate Championship, tenutasi a Budapest l'11 settembre. Fiorini, invece, ha compiuto una straordinaria impresa vincendo la medaglia d'oro nella maratona di marcia agli europei di Birmingham, siglando anche il nuovo record del mondo nella disciplina.

La lunghista e la marciatrice sono state protagoniste nel pre-partita a San Siro, ricevendo una maglia dell'Inter dal Presidente e CEO Giuseppe Marotta, e Iapichino ha dato il via al riscaldamento dei nerazzurri premendo lo speciale pulsante Red Bull: un modo speciale per celebrare il legame con l'Inter di due eccellenze dell'atletica italiana.

Un’Interista d’oro è con noi! ‍️⁰

Benvenuta Sofia Fiorini pic.twitter.com/m0MFjYrHpl — Inter ⭐⭐ (@Inter) September 14, 2026