Il gol del 3-2 che ha sancito il ribaltone in Inter-Udinese, ma anche tante altre giocate importanti per la squadra, sono valsi a Marcus Thuram il premio di MVP nella partita di ieri sera al Meazza tra i Campioni d'Italia e i friulani. A fine partita, al momento della consegna, l'attaccante francese è stato protagonista di un divertente momento, mettendosi in posa a favore di fotografi ma tenendo il premio al contrario, prima che gli venisse fatto notare e lo rigirasse con il sorriso. Esattamente come l'Inter ha rigirato la gara.

Sezione: Copertina / Data: Mar 15 settembre 2026 alle 15:41
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.