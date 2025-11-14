Nel gennaio 2023, Alessandro Ciardi, trequartista classe 2007 che oggi milita al Parma, scelse di lasciare il vivaio dell'Inter per sposare il progetto del Salisburgo. Un'esperienza che a distanza di quasi tre anni definisce così, parlando a Figc.it: "E' stata tanto bella quanto difficile, ma le difficoltà mi hanno fatto crescere e maturare: ora ho meno paura di affrontare le difficoltà. Dell’Italia mi è mancato il cibo (ride, ndr), ora ho ritrovato la migliore condizione per pensare ai prossimi obiettivi: sicuramente andare a giocare l’Europeo Under 19, poi magari debuttare in Serie A".