In tanti stanno apprezzando solo ora l'idea di calcio di Cristian Chivu, ma c'è anche chi l'ha potuto osservare tutto da vicino già diversi anni fa. Uno di questi è Daniel Tonoli, attuale difensore del Modena con un passato nelle giovanili dell'Inter quando il romeno cominciava a muovere i suoi primi passi da allenatore: "Nell’Inter, per alcune partite, ho avuto Chivu e il ricordo che ho di lui è di un allenatore che sa di calcio ad alti livelli", le parole rilasciate ai microfoni della Gazzetta di Modena.

Il classe 2002, che al momento conta 12 presenze e due gol in Serie B, si è poi soffermato anche sul positivo avvio di stagione dei Canarini: "In difesa ho giocato anche a quattro, come terzino destro, ma alla Pergolettese sono tornato a tre nel mio ruolo naturale e sfruttavo spesso gli schemi per inserirmi e arrivare al tiro. Mi godo questo inizio di stagione superiore alle previsioni, nel quale mi sono ritagliato questo spazio. Già in ritiro mi ero resto conto della forza della squadra, vedevo una rosa con tante qualità, che adesso sta dimostrando. Il campionato, però, è ancora molto lungo. Avere una grande gamba è il risultato degli allenamenti fatti con molta intensità".