In tanti stanno apprezzando solo ora l'idea di calcio di Cristian Chivu, ma c'è anche chi l'ha potuto osservare tutto da vicino già diversi anni fa. Uno di questi è Daniel Tonoli, attuale difensore del Modena con un passato nelle giovanili dell'Inter quando il romeno cominciava a muovere i suoi primi passi da allenatore: "Nell’Inter, per alcune partite, ho avuto Chivu e il ricordo che ho di lui è di un allenatore che sa di calcio ad alti livelli", le parole rilasciate ai microfoni della Gazzetta di Modena.
Il classe 2002, che al momento conta 12 presenze e due gol in Serie B, si è poi soffermato anche sul positivo avvio di stagione dei Canarini: "In difesa ho giocato anche a quattro, come terzino destro, ma alla Pergolettese sono tornato a tre nel mio ruolo naturale e sfruttavo spesso gli schemi per inserirmi e arrivare al tiro. Mi godo questo inizio di stagione superiore alle previsioni, nel quale mi sono ritagliato questo spazio. Già in ritiro mi ero resto conto della forza della squadra, vedevo una rosa con tante qualità, che adesso sta dimostrando. Il campionato, però, è ancora molto lungo. Avere una grande gamba è il risultato degli allenamenti fatti con molta intensità".
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Altre notizie - Ex nerazzurri
Altre notizie
- 16:47 Argentina-Angola, nessuna sorpresa: Lautaro Martinez titolare in attacco con Messi e Thiago Almada
- 16:31 Sky - Italia-Norvegia, possibile chance dal 1' per Pio Esposito. A centrocampo spazio per Frattesi
- 16:17 Da Chivu a Gattuso, la fiducia in Pio Esposito è totale. Ora l'ultimo tassello: la prima gioia a San Siro
- 16:03 Dall'U19 Femminile fino all'U15: tutti gli impegni del Settore Giovanile dell'Inter nel weekend
- 15:49 L'ex Inter Tonoli racconta il 'primo' Chivu: "Il ricordo che ho è di un allenatore che sa di calcio ad alti livelli"
- 15:34 Lasciò l'Inter per il Salisburgo, Ciardi: "Esperienza bella e complicata, ora ho meno paura di affrontare le difficoltà"
- 15:20 Mauro: "La Juve non è più un riferimento per i top italiani. E ormai in Italia arrivano gli scarti d'Europa..."
- 15:05 Spezia, Di Serio: "Nessuna pressione dopo l'addio di Esposito. Ognuno ha le sue carriere"
- 14:50 GdS - Dumfries domani sarà a Milano: lascia il ritiro olandese per precauzione. L'obiettivo è recuperare per il derby
- 14:36 Francia, Deschamps: "Se ho trovato un'ossatura di squadra? Troppi infortuni, questo è il mio rammarico"
- 14:21 Mondiale 2026, Carlos Augusto può sperare. Ancelotti: "Dubbi fino all'ultimo, possono succedere molte cose"
- 14:07 Qui Milan - Novanta minuti per Pulisic e Jashari nella sconfitta in amichevole con la Virtus Entella
- 13:52 Marotta: "Coraggiosi a scegliere Chivu, c'era chi evocava Mourinho. Benefici dal nuovo stadio". Poi svela: "Pellegrini mi voleva all'Inter"
- 13:38 Playoff Mondiale, la FIGC ragiona sullo stadio per la semifinale: San Siro in lizza insieme ad altri due impianti
- 13:24 Marino: "Zaniolo, per ora operazione molto positiva. Al contrario di quella di Sanchez della passata stagione"
- 13:10 Sky - Dumfries torna in Italia: leggero fastidio alla caviglia. Per l'Inter la situazione non sembra preoccupante
- 12:56 Moretto: "Al-Nassr-Brozovic, dialoghi in corso per il rinnovo. Sul suo possibile ritorno in Italia..."
- 12:42 Pio Esposito timbra anche in Nazionale: "Il gol mi fa stare più tranquillo, ma potevo farne di più"
- 12:28 Milan, Pulisic: "Lo scudetto è il nostro obiettivo. L'infortunio? Ora mi sento molto meglio"
- 12:14 Koeman: "Nella Polonia ammiro Zielinski dell'Inter, è un giocatore molto creativo"
- 12:00 Il sinistro di DIMARCO e la TESTA di ESPOSITO: gli INTERISTI salvano l'ITALIA. ALLARME DUMFRIES
- 11:56 Dumfries salta Polonia-Paesi Bassi: il laterale dell'Inter non è nella lista dei 23 convocati di Ronald Koeman
- 11:45 GdS - Inter regina di cross, gol e tiri (fatti e subiti). Manca attenzione in difesa?
- 11:30 Messaggero - L'Inter fa sul serio per Mario Gila: 20 milioni di euro sul tavolo. Lotito chiede di più. E a gennaio...
- 11:16 GdS - Napoli, altra tegola: Anguissa dovrà saltare 18-20 partite
- 11:02 CdS - Inter, l'attacco è completo: 4 punte e 6 possibili combinazioni
- 10:48 Pagelle CdS - Dimarco fondamentale, Esposito ancora in gol
- 10:34 TS - Stankovic jr, comunque vada sarà un successo: l'Inter vuole riacquistarlo, ma ci sono altre ipotesi sul tavolo
- 10:20 Bergomi duro con l'Italia, ma promuove Pio: "I cambi hanno portato i gol". Poi bacchetta Buffon
- 10:06 Terza maglia Inter 2026/27, si torna al passato: omaggio alla Uefa '98
- 09:52 Galante: "Icardi? I risultati hanno dimostrato che Spalletti aveva ragione. Ad Appiano il mister..."
- 09:38 TS - Esposito unica alternativa credibile a Retegui-Kean. E ora la Norvegia per sfatare un tabù
- 09:24 Pagelle TS - A Dimarco ed Esposito basta un quarto d'ora: ottimi giudizi per i nerazzurri
- 09:10 Pagelle GdS - Esposito ricompensato, Dimarco indovina l'assist
- 08:56 Dalla Nazionale all'Inter, Eder: "Conte coerente, Spalletti ipocrita. Che imbarazzo Icardi-Wanda! I miei anni all'Inter e il fallimento Suning..."
- 08:42 CdS - La Premier punta Stankovic, ma l'Inter non lo molla: non sarebbe una sorpresa se...
- 08:28 GdS - Oggi ultima seduta, poi tre giorni liberi. Martedì la ripresa con Lautaro e gli azzurri
- 08:14 Ancelotti: "Serie A equilibrata, l'Inter è la più europea. Chivu? Sta seguendo la linea di Inzaghi. E la Champions..."
- 08:00 Scaloni assicura: "Contro l'Angola spazio a tanti nuovi giocatori, ma in campo ci saranno molti campioni del mondo"
- 00:00 Un mesetto fa
- 23:48 Alla vigilia del derby apre Humana Football Corner: il calcio vintage a portata di mano
- 23:34 L'Italia vince, Mancini 'ringrazia' Dimarco per l'assist al bacio: "Ha un piede devastante"
- 23:20 Gattuso: "Esposito all'Inter ha compagni incredibili. Deve stare tranquillo, farà grandi cose"
- 23:05 Asllani spedisce l'Albania al playoff Mondiale: Andorra ko 1-0, decisivo il suo gol
- 23:01 Esposito a Sky: "Gattuso e Chivu hanno in comune la grande fiducia riposta in me. Devo ringraziarli e ripagarli sul campo"
- 22:50 Esposito: "Sarebbe bello segnare anche a San Siro, magari con l'Italia mi sblocco prima dell'Inter"
- 22:45 Assist di Dimarco per Mancini e gol di Esposito: gli interisti spaccano il match, l'Italia batte 2-0 la Moldavia
- 22:37 Sabatini: "Spalletti ha legittimato la Juventus. Allenerà con trasporto e può lottare per lo scudetto"
- 22:22 L'ex vice di Chivu, Gagliardi: "Esperienza con Cristian al pari dell'Europeo. Ecco cosa vi dico di lui e Bonny"
- 22:08 Croazia, il ct Dalic avvisa Sucic e soci: "Vincere per andare al Mondiale, poi daremo una possibilità ad altri giocatori"
- 21:54 R. Sosa bacchetta Conte: "Mi spiazza ogni volta che parla, non capisco. Lukaku-Hojlund più forte della LuLa"
- 21:40 Zanetton, pres. Tifosy: "Gli stadi sono importanti. La Premier League non si regge solo sui diritti tv"
- 21:25 Ricci: "Il nuovo S. Siro punto di riferimento per Milano. Inizio di un nuovo e meraviglioso ciclo per l'Inter"
- 21:10 Viviano: "Conte su Chivu esagerato. Non gli va bene nulla, dice di non parlare di arbitri e poi lo fa"
- 20:56 Sky - Barella leader azzurro: 'no' al giorno libero. Ha scelto lui di andare a Chisinau insieme ai compagni
- 20:42 Pisa, stop per Akinsanmiro: lussazione alla spalla destra per il centrocampista in prestito dall'Inter. Il comunicato
- 20:27 Mutu attacca Zenga: "Ecco cosa mi ha dato fastidio. Chivu è una leggenda dell'Inter tanto quanto te, più rispetto"
- 20:13 Polonia-Olanda, il ct Koeman rinvia la decisione su Dumfries: "È ancora in dubbio, più tardi parlerò col medico"
- 20:04 Norvegia, il Mondiale è cosa fatta: travolta anche l'Estonia 4-1, playoff ormai certi per l'Italia
- 19:44 Premio Marta e Premio Puskas, la FIFA svela le due shortlist: il lizza anche l'eurogol di Deiola in Cagliari-Venezia
- 19:28 Qualificazioni Mondiali, l'Italia sfida la Moldavia e Gattuso lascia a riposo tutti gli interisti: la formazione ufficiale
- 19:14 CF - Nuovo San Siro, le cifre del primo finanziamento: operazione da 354 milioni per le attività preliminari
- 19:00 Rivivi la diretta! Il "CASO DIOUF": resta all'INTER per... REGOLAMENTO! AKANJI giura amore, l'attesa di MOLDAVIA-ITALIA
- 18:45 Italia U21, Baldini avverte la Polonia: "Sappiamo cosa ci aspetta, ma l'unico pericolo siamo noi"
- 18:30 TyC Sports - Argentina, domani il test contro l'Angola: la decisione del ct Scaloni su Lautaro
- 18:15 Jeda elogia il lavoro di Chivu: "Bravo nella gestione e coesione del gruppo"
- 18:01 Zielinski sfida l'Olanda di Dumfries, il ct della Polonia: "C'è differenza, basta vedere i club in cui giocano"
- 17:46 De Canio: "Giusto che Conte si prenda una pausa. Ricordiamo che tre settimane fa batteva l'Inter..."
- 17:31 Supercoppa Italiana, Napoli-Milan e Bologna-Inter le due semifinali: i dettagli sui biglietti
- 17:17 In Belgio - Vanheusden, calvario infinito: l'ex Inter si è rotto nuovamente il crociato del ginocchio sinistro