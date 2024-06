José Mourinho pensa ad un cambio di spessore nell'attacco del Fenerbahce. E i giocatori coinvolti, secondo la stampa turca, potrebbero essere due ex nerazzurri, compagni di squadra anche nella stagione che porto l'Inter a giocarsi l'ultima finale di Champions della sua storia: Edin Dzeko e Romelu Lukaku. Tra le prime indicazioni che lo Special One avrebbe dato ai suoi nuovi dirigenti ci sarebbe infatti l'ok alla cessione del Cigno, con Big Rom e Paulo Dybala apprezzati in entrata.