"Molto felice di tornare a San Siro con una vittoria". Il messaggio è di Marcus Thuram che parla ai tifosi nerazzurri nel video social pubblicato dai canali ufficiali dell'Inter. Curioso siparietto con Alessandro Bastoni che consegna il premio di MVP a Tikus, il quale replica sorridendo: "Grazie, te l'avevo detto". Clima sereno e grande felicità dopo il pokerissimo sul Torino.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

