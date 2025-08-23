Quella di Milan Skriniar al Paris Saint-Germain "è stata un'esperienza durante la quale ha vissuto momenti meravigliosi ma anche difficili, ma così è la vita", racconta Roberto Sistici, agente dello slovacco, ai microfoni di Sportnet. L'ex difensore nerazzurro proseguirà la sua carriera al Fenerbahce di José Mourinho: "L'allenatore ha avuto un ruolo decisivo in questo trasferimento, con il supporto del presidente del club e l'ottimo lavoro del direttore sportivo Devin Özeck. Il periodo a Parigi rimane un capitolo importante della sua carriera, dove ha vinto due campionati e due coppe nazionali, che si aggiungono a quelli vinti in Italia con l'Inter".

Skrigno ha però ricevuto anche delle offerte dai club di Serie A: "Tra giugno e luglio ho ricevuto ripetute offerte da club italiani, francesi e spagnoli che giocheranno in Champions League la prossima stagione".