Il Milan ha fatto un sondaggio con il Bologna per Giovanni Fabbian. L'ex centrocampista dell'Inter, riferisce La Gazzetta dello Sport, è diventato un obiettivo del club rossonero per l'ultima settimana di mercato: la trattativa non è ancora avanzata, ma secondo la rosea potrebbe chiudersi con un costo complessivo di circa 15 milioni di euro. Per l'affondo sarebbe però necessaria l'uscita di Yunus Musah, nel mirino dell'Atalanta.

"Il Bologna lo pagò 4,5 milioni - bella operazione - e l'Inter a luglio ha scelto di non riscattarlo per 12 milioni. Nel suo passato, anche un possibile trasferimento all'Udinese nell'affare Samardzic, ovviamente saltato", ricorda il quotidiano.