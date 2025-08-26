Un grandissimo esordio, brillante sul piano del risultato e anche della prestazione. Non poteva certamente sognare un debutto diverso Cristian Chivu che, come evidenzia OptaPaolo, è diventato il primo allenatore della storia dell’Inter a debuttare in Serie A alla guida del Biscione registrando una vittoria con almeno 5 gol di scarto. Un inizio sicuramente convincente da poter coltivare per il prosieguo della stagione.

Sezione: Stats / Data: Mar 26 agosto 2025 alle 00:45
Autore: Niccolò Anfosso
