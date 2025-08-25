Prestazione indimenticabile ieri sera quella di Tajon Buchanan, ex giocatore dell'Inter, acquistato questa estate a titolo definitivo dal Villarreal per 9 milioni più una percentuale di rivendita. Il canadese ha firmato una tripletta nel 5-0 del Submarino Amarillo contro il Getafe, e dopo la terza rete ha voluto omaggiare un amico con il quale ha stretto una bella amicizia in maglia nerazzurra: Marcus Thuram.

Biuchanan ha infatti festeggiato con la tipica esultanza del francese: indice e medio della mano destra a toccarsi la tempia, indice e medio della mano sinistra a toccarsi il braccio destro.