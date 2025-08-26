Troppa Inter per il Toro. La Gazzetta dello Sport riassume così il devastante 5-0 con il quale i nerazzurri hanno sommerso la squadra di Baroni al debutto di Chivu in campionato. "Ottima la prima di Cristian Chivu. Una vittoria da sciamano, perché il risultato non è per niente banale - si legge -. Durante tutta l’estate l’Inter e gli interisti hanno portato sulle spalle la croce del 5-0 subìto contro il Psg nella finale di Champions, con tutti gli annessi e connessi, in primis l’addio a Simone Inzaghi. E all’esordio in campionato il nuovo allenatore è partito con un risultato identico, però a favore".

Ovviamente si tratta di due match non paragonabili, ma la Gazzetta ci vede comunque qualcosa di "esoterico". "L’Inter è partita con i botti, il messaggio al Napoli in chiave scudetto è chiaro, anzi roboante. E stavolta le condizioni saranno paritarie, Champions per l’Inter e Champions per il Napoli", si legge.

