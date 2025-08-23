Dopo gli anni al Sassuolo, per Samuele Mulattieri si avvicina una nuova esperienza all'estero. Secondo Gianluca Di Marzio, infatti, l'attaccante transitato dalle giovanili dell'Inter è prossimo all'approdo in Spagna, dove indosserà la maglia del Deportivo La Coruna, nobile decaduta del calcio iberico che quest'anno giocherà nella Segunda Division. L'affare è praticamente fatto, mancano ancora i contratti firmati dai due club per l’ufficialità.

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Sab 23 agosto 2025 alle 19:40
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
