Sky Sport ha raggiunto in quel di Leeds Wilfried Gnonto, l'attaccante dei Whites e della Nazionale diventato una colonna della compagine inglese. Un Gnonto che nel corso dell'intervista svela candidamente di non aver avuto davvero la convinzione di poter diventare un calciatore: "Non ci ho mai pensato davvero; sono cresciuto nell'Inter, sono stato lì da quando avevo 7-8 anni. Lì sei con gente forte, e quindi non sai mai se sarai tu a farcela. Il momento in cui mi sono reso conto non dico di avercela fatta, ma di essere arrivato lontano, è stato quando è arrivata la chiamata della Nazionale. Non me l'aspettavo, perché arrivata anche dopo uno stage con tanti ragazzi; nessuno si aspettava di essere chiamato da Mancini".

È stato difficile lasciare l'Italia per andare in Svizzera allo Zurigo? "All'inizio un po', anche perché lì si parla un'altra lingua. Il tedesco è un'altra cosa anche se parlo inglese, italiano e francese. I miei però sono venuti subito a seguirmi e mi hanno fatto pesare meno il cambiamento".