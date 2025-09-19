Intervistato dalla Gazzetta dello Sport alla vigilia della gara col Milan, l'attaccante spagnolo dell'Udinese Iker Bravo rivela quali sono i giocatori che più apprezza del presente e del passato: "Ora Lautaro Martinez, col quale ho scambiato la maglia, e Paulo Dybala. Dei vecchi Francesco Totti. Io mi rivedo in lui. Guardo tutte le sue giocate suYouTube. Fantastico. Sono un 2005 e guardo YouTube. Mi piacevano pure Fernando Torres e Zlatan brahimovic".