"A che punto è la squadra mentalmente e come si allenano le caratteristiche mentali?" è una delle domande poste quest'oggi a Cristian Chivu durante la conferenza stampa pre Sassuolo. Il tecnico dell'Inter ha risposto spiegando l'importanza di motivazione e mentalità e chiamato poi in causa anche la Curva nerazzurra: "Motivazione e mentalità sono importantissime per me, specie in un gruppo che ha bisogno del nostro sostegno, di certezze e di una Curva che incoraggi la squadra. Quelle cose che danno la motivazione per fornire il livello di prestazione che serve; si può dire che i campioni devono farle in automatico, ma sono esseri umani con problemi e una sensibilità, dei difetti. E bisogna sostenerli, stare loro vicino, convincerli che motivazione e mentalità sono fondamentali. Loro lo sanno, ma possono fare di più".