Intervistato da Sky Sport, il nuovo attaccante del Como, Alvaro Morata ha parlato del suo ritorno in Serie A dopo l'avventura al Galatasaray nata all'indomani della rottura col Milan, e a proposito del club comasco ha detto la sua sul compagno argentino Nico Paz, gioiellino di cui va pazza anche l'Inter.

Che consiglio ti senti di dare a Nico Paz?

"Il mio consiglio per Nico è di portare il Como in Europa e poi di fare quello che il cuore lo porta a fare. Ho parlato già tante volte di lui e forse anche troppo, perché poi deve correre e deve lottare al massimo ogni partita. Lui è un privilegiato, fa parte di quei giocatori che sono diversi dal resto".

Il Como è la tua terza squadra in Italia, che bilancio fai della tua esperienza in Serie A?

"Sono arrivato in Italia e sono diventato giocatore grazie alla Juventus, che ha avuto fiducia in me quando ero molto giovane. Ho fatto una grande esperienza lì, ma forse non al mio meglio perché tante volte non giocavo nel mio ruolo, ma facevo sempre di tutto per vincere. Il Milan mi ha dato l'opportunità di giocare in una delle squadre più grandi che esistano, come calcio, come società, come brand e come tutto. Il Milan è una squadra pazzesca ma alla fine non è andata come mi sarebbe piaciuto per tanti motivi. Ma è il calcio e fa parte della nostra vita".