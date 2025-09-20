Anche La Gazzetta dello Sport conferma: Lautaro Martinez è recuperato e sarà a disposizione per la sfida di domani sera tra Inter e Sassuolo. "La schiena non dà più fastidio, la convocazione è certa" assicura la rosea, che vede il Toro titolare al fianco di Marcus Thuram ma con Francesco Pio Esposito pronto in caso di necessità.

L'altro cambio certo ipotizzato dall'edizione online del quotidiano è quello tra Yann Sommer e Josep Martinez: lo spagnolo domani dovrebbe scendere in campo dall'inizio tra i pali della porta nerazzurra, con lo svizzero in panchina.