Lautaro Martinez assente contro il Sassuolo? Nessun problema. Secondo quanto ricordato da La Gazzetta dello Sport, l'Inter non ha mai perso nelle ultime 27 partite saltate dal capitano nerazzurro, raccogliendo 21 vittorie e 6 pareggi.

Tra questi risultati anche l'ultima vittoria arrivata ad Amsterdam contro l'Ajax all'esordio in Champions League. L'ultima sconfitta dell'Inter senza Lautaro in campo? Era il 19 marzo del 2019: i nerazzurri di Spalletti persero a San Siro contro la Lazio guidata da Simone Inzaghi. 

Sezione: Stats / Data: Ven 19 settembre 2025 alle 23:47
Autore: Raffaele Caruso
