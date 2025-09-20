Presente anche lui alla tappa di Istanbul dell'EA7 World Legends Padel Tour, Luca Toni esprime per Sport Mediaset la sua ammirazione per l'attaccante dell'Inter Marcus Thuram: "Sta facendo qualcosa di straordinario. Doveva migliorare in area di rigore, però abbiamo visto dall'inizio che sa fare gol da centravanti vero, di testa da corner o su punizione. La metteranno sicuramente molto bene Hakan Calhanoglu o Federico Dimarco, però sicuramente è migliorato tanto. Anche se in area di rigore come Dusan Vlahovic ce ne sono pochi".