Presente anche lui alla tappa di Istanbul dell'EA7 World Legends Padel Tour, Luca Toni esprime per Sport Mediaset la sua ammirazione per l'attaccante dell'Inter Marcus Thuram: "Sta facendo qualcosa di straordinario. Doveva migliorare in area di rigore, però abbiamo visto dall'inizio che sa fare gol da centravanti vero, di testa da corner o su punizione. La metteranno sicuramente molto bene Hakan Calhanoglu o Federico Dimarco, però sicuramente è migliorato tanto. Anche se in area di rigore come Dusan Vlahovic ce ne sono pochi".
Sezione: News / Data: Sab 20 settembre 2025 alle 11:29
Autore: Christian Liotta
Como, Morata: "Nico Paz è uno di quei calciatori diversi dal resto. Ecco qual è il consiglio che gli ho dato"
Bernardo (FI): "Il mio voto per San Siro sarà ragionato. Ma la chiarezza sui fondi esteri è necessaria"
Nuova campagna anti-pirateria delle leghe italiane. De Siervo: "Battaglia culturale da combattere ogni giorno"
Il Cagliari dà continuità: successo in rimonta a Lecce con doppietta di Belotti. Seba Esposito colpisce due pali
