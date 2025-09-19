"Milano ha bisogno di uno stadio da 70.000 persone, e quindi vuol dire un investimento da un miliardo, un miliardo e mezzo. Il pubblico non potrebbe mai immaginare un investimento simile. Questo ci spinge a trovare una formula per cui lo stadio sia di proprietà delle squadre, che si prendono carico dell’investimento". Questo il pensiero del sindaco Beppe Sala, espresso a margine del suo intervento nel corso del Festival Open di Parma ai microfoni di Radio Bruno.

Sala ha poi aggiunto: "Abbiamo fatto una recente delibera di giunta, adesso andrà in consiglio comunale e vedremo nelle prossime settimane se il consiglio approverà questa idea".