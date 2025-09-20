La città di Crema si prepara ad accogliere un ospite d’eccezione: come riporta il sito ufficiale della Pergolettese, squadra che domani affronterà l'Inter Under 23, Sua Eccellenza Ali Abdalla Rashid Nasir Al Mualla, artista e scultore di fama internazionale, conosciuto come lo 'Sceicco della Sostenibilità', arriverà nella cittadina lombarda nelle prossime ore. La sua visita è stata promossa da Aurela Cuku, Vicepresidente dell’associazione Colors for Peace, da anni impegnata a diffondere valori di unità e fratellanza attraverso l’arte dei bambini.

Lo Sceicco assisterà anche al match delle ore 12.30, dove verrà accolto dalla società gialloblù e dall’Associazione Pergo “Cesare Fogliazza”. L’evento sportivo diventerà così occasione di dialogo internazionale, sancendo un legame forte tra Crema, gli Emirati Arabi Uniti e il mondo dell’arte e della solidarietà.