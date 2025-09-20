Questa sera, nel corso della partita tra Lecce e Cagliari al Via del Mare (vinta 2-1 dai rossoblu, ndr), in tribuna era presente uno scout dell'Inter per monitorare il portiere del club sardo Elia Caprile, autore di un ottimo inizio di stagione. Lo riferisce il collega Nicolò Schira attraverso il suo profilo X. Il classe 2001 si è ben comportato anche contro il Parma una settimana fa, realizzando due super parate prima del vantaggio della formazione di Pisacane. E sabato prossimo l'Inter potrà osservarlo da vicino, vista la sfida tra il Biscione e il Cagliari.