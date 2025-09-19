Marco Materazzi, una delle stelle della tappa di Istanbul dell'EA7 World Legends Padel Tour, ha concesso anche un'intervista anche alla stampa turca parlando in primo luogo della sua felicità nell'essere giunto nella megalopoli turca: "È un onore essere qui. Istanbul è una città che amo. Certo, c'è una bella atmosfera. Cerchiamo anche di divertirci". Parlando della partenza di José Mourinho dal Fenerbahçe al Benfica, Materazzi ha dichiarato: "Jose Mourinho è una persona molto speciale per me. Ha un posto molto importante nella mia carriera. È una persona che rispetto profondamente. Gli auguro il meglio".

Parlando dei giocatori della nazionale Hakan Calhanoglu e Kenan Yıldız, che militano in Serie A, Matarazzi ha detto: "Voglio che l'Inter sia la migliore. Sono un tifoso dell'Inter. Spero che le cose vadano bene. Hakan Calhanoglu e Kenan Yıldız giocano per i club più importanti d'Italia: Juventus e Inter. Ho giocato anche con Emre Belozoglu. Era un giocatore di grande talento. I giocatori turchi stanno facendo molto bene in questo momento. Emre ha iniziato la sua carriera da allenatore. Gli auguro successo".