In questa prima parte di stagione l'Inter si dimostra letale sui corner. La doppietta di Marcus Thuram contro l'Ajax è solo l'ultimo esempio: nelle undici reti stagionali messe a segno finora, infatti, ben quattro sono arrivate con un colpo di testa su calcio d’angolo, sottolinea oggi il Corriere dello Sport. Tre portano la firma del francese (due ad Amsterdam e una a Torino contro la Juve, mentre l'altra è opera di Alessandro Bastoni (il primo gol dell'anno contro il Torino a San Siro.

"L’Inter, complici anche alcuni arrivi di questa estate, dispone di un vero e proprio esercito da mandare all’assalto dell’area avversaria - scrive il quotidiano romano -. Sono addirittura in dieci a superare il metro e ottantotto in rosa: Bastoni, Bisseck, Akanji, de Vrij, Acerbi, Dumfries, Thuram, Esposito e Bonny, oltre al giovane Palacios che però non ha ancora trovato spazio e difficilmente ne avrà con una certa continuità. A questi bisogna ovviamente aggiungere Lautaro Martinez, anche lui pericolosissimo in quelle situazioni".