Intervenuto a margine di un evento a Colonia, Christian Eriksen ha spiegato i motivi che lo hanno spinto ad accettare la proposta del Wolfsburg: "La Bundesliga è un campionato nuovo per me. Come avete detto, ho già visto molti altri posti. Ora devo abituarmi al campionato tedesco, ho già giocato alcune volte contro la nazionale. Ho visto quanto sono bravi i giocatori della nazionale. Conosco anche molti giocatori danesi che hanno giocato e giocano ancora in questo campionato. Le partite sono aperte, ci sono molte occasioni da entrambe le parti, e spero di poterne approfittare”.

Inevitabile un ricordo del malore che lo colse in campo nel 2021 durante la partita degli Europei tra Danimarca e Finlandia, che gli pregiudicò l'esperienza all'Inter: "Nella mia vita attuale, il malore non ha un ruolo importante. È parte di me, ma appartiene al passato. Fortunatamente, le cose sono cambiate, posso tornare a essere un calciatore professionista e la gente parla delle mie qualità calcistiche e nient’altro. Naturalmente è un ricordo che porterò sempre con me e con la mia famiglia, che porterà con sé il mondo, ma fortunatamente ne è scaturito qualcosa di positivo”.