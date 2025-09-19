Martedì 23 settembre, da mezzogiorno, inizierà la vendita dei biglietti per Italia-Norvegia, ultimo incontro per la Nazionale nel girone di qualificazione alla Coppa del Mondo del 2026 in programma domenica 16 novembre (ore 20.45) allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano. Una sfida che potrebbe rivelarsi fondamentale nella corsa al Mondiale, che al momento vede gli azzurri al secondo posto in classifica nel Gruppo I a sei lunghezze proprio da Haaland e compagni, che però hanno giocato una gara in più.

I tagliandi, in vendita a partire da 14 euro, potranno essere acquistati presso i centri autorizzati Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com, con prezzi scontati per le famiglie, gli Under 12, gli Under 18, gli Over 65 e gli studenti universitari.