La Champions League 2025/26 è appena iniziata e la UEFA guarda già al prossimo ciclo, in maniera particolare ai diritti televisivi da assegnare per il triennio 2027-2030. Come riporta l’edizione odierna di Italia Oggi, un primo cambio nel solito paradigma usato dal massimo organo del calcio europeo presieduto da Aleksander Ceferin lo si vedrà fin da subito, visto che la UEFA ha deciso di affidare la commercializzazione del suo prodotto di punta, per quanto riguarda i club, all’agenzia Relevent Sports, leader nel settore e che ha ottenuto dalla FIFA la possibilità di organizzare alcune partite dei campionati nazionali all’estero. Relevent che ha già un piano di azione ben definito per quanto riguarda il prossimo ciclo della Champions League: rivolgersi ai big dello streaming, con l'obiettivo di aumentare gli introiti a livello internazionale che ad oggi si aggirano sui 5 miliardi di euro. Secondo L’Equipe, i manager stanno pensando a un paio di novità. La prima sarebbe quella di creare un pacchetto unico per i cinque mercati europei più imporanti, vale a dire: Inghilterra, Spagna, Italia, Francia e Germania.
Se un singolo operatore fa una singola offerta il cui valore è superiore alla somma delle singole offerte fatte dai broadcaster locali su ogni mercato, si aggiudica l’esclusiva della Champions sui cinque mercati. Chiaro lo scopo: attirare le piattaforme come Prime Video, Apple tv, YouTube, Netflix o DAZN, assicurare una grande esclusiva a livello continentale e facilitare quindi l’espansione del loro business in Europa. L'alternativa è quella di scegliere una singola partita, molto importante, e di vendere quei diritti a un singolo operatore per i cinque principali mercati europei.
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - News
Altre notizie
- 16:13 Bergomi: "Inter bravissima negli ultimi anni, ma ora sarà dura restare al vertice. Occhio alla Roma"
- 16:00 Motivazione e mentalità: Chivu 'chiama' anche il sostegno della Curva dell'Inter
- 15:45 Gnonto: "All'Inter ero in mezzo a gente forte. In quei casi non sai mai se sarai tu a farcela"
- 15:31 Il Liverpool fa cinquina in Premier League: superato 2-1 l'Everton nel derby della Merseyside
- 15:16 La gioia di Maye per il rinnovo: "All'Inter da quattro stagioni, un orgoglio proseguire qui"
- 15:02 Chivu 'rassicura' su Luis Henrique e Diouf. E sul ruolo del brasiliano tiene aperte più opzioni
- 14:47 Chivu e il cuore da capitano di Lautaro: "Mercoledì non camminava nemmeno ma avrebbe giocato se fosse servito"
- 14:34 Diritti tv della Champions, la UEFA e Relevent puntano ai colossi dello streaming: due le idee
- 14:19 Toldo difende Sommer: "Dopo la partita in Champions ho chiamato una persona che lo aveva criticato..."
- 14:16 Chivu: "Domani un Martinez giocherà. Il rumore dei nemici? Penso ad altro. Pio Esposito di calcio ne capiva a 13 anni"
- 14:05 Chivu vs Grosso, primo incrocio in carriera in panchina. Da giocatori bilancio in perfetto equilibrio
- 13:50 Atalanta, Juric riaccoglie il 'figliol prodigo' Lookman: "A Torino ci sarà, in allenamento ha fatto bene"
- 13:37 Domani a Crema ospite speciale per Pergolettese-Inter U23: assisterà al match lo sceicco Al Mualla
- 13:24 Adani a difesa di Sommer: "Se fa la parata su Yamal è un atto dovuto, ma se sbaglia si invoca la gogna"
- 13:10 GdS - Verso Inter-Sassuolo, convocazione certa per Lautaro e cambio tra i pali: si rivede Josep Martinez
- 12:55 Como, Morata: "Nico Paz è uno di quei calciatori diversi dal resto. Ecco qual è il consiglio che gli ho dato"
- 12:40 Sassuolo, Grosso: "Bei ricordi all'Inter, è una delle più forti in Italia e in Europa. Abbiamo solo due indisponibili"
- 12:26 Lookman reintegrato in squadra, i tifosi dell'Atalanta non ci stanno: "Rimani ingrato"
- 12:13 Sky - Inter, buone notizie da Appiano: Chivu ritrova Lautaro. Il capitano ha iniziato l'allenamento in gruppo
- 11:58 Ospitaletto, Giosa: "Siamo la seconda squadra più giovane del girone dopo l'Inter U23"
- 11:43 Bernardo (FI): "Il mio voto per San Siro sarà ragionato. Ma la chiarezza sui fondi esteri è necessaria"
- 11:29 Toni: "Thuram fa gol da centravanti vero. Ma in area di rigore ce ne sono pochi come Vlahovic"
- 11:14 CdS - Inter letale da corner: già quattro gol di testa su calcio d'angolo. Ben tre portano la firma del solito Thuram
- 11:00 CdS - Inter, Lautaro da valutare per il Sassuolo: nuova chance per Esposito? E Bonny può far riposare Thuram
- 10:45 Repubblica - San Siro, pronta battaglia in Consiglio. Trotta rilancia: "Il Meazza può resistere senza calcio"
- 10:30 Mourinho al Benfica, Materazzi: "Da idolo del Porto non sarà facile, ma lui conosce l'ambiente"
- 10:15 Sassuolo, bilancio favorevole a San Siro contro l'Inter. Il dato sui gol subiti dai nerazzurri è sorprendente: 10 nelle ultime 5
- 10:00 Esordio e prima doppietta in Serie A, Lautaro e il feeling speciale con il Sassuolo: nel mirino c'è Mazzola
- 09:45 TS - Cambi in vista per Chivu col Sassuolo: Pepo verso la prima titolarità dell'anno
- 09:30 TS - Chivu non vuole correre rischi: Lautaro, presenza a rischio col Sassuolo
- 09:15 TS - Frattesi pronto a sedersi per il rinnovo, ma ad una condizione: Davide vuole essere protagonista
- 09:00 GdS - Da un Martinez all'altro. Pepo verso la titolarità e l'avvio ad un periodo di alternanza in porta
- 08:45 GdS - Lautaro ancora in forse, Pio scalpita e va verso la titolarità e Chivu sorride: che switch in attacco!
- 08:30 GdS - Chivu cambia poco e parla ancora inzaghiano. Patto di spogliatoio o bocciature di mercato?
- 00:30 Uno scout dell'Inter presente al Via del Mare di Lecce per monitorare Caprile: i dettagli
- 00:00 Cantiere aperto
- 23:47 Lautaro in dubbio con il Sassuolo, l'Inter si affida alla scaramanzia: nelle ultime 27 senza di lui zero sconfitte. Solo Inzaghi...
- 23:33 Nuova campagna anti-pirateria delle leghe italiane. De Siervo: "Battaglia culturale da combattere ogni giorno"
- 23:18 Lo Slavia Praga perde Holes: lesione al collaterale mediale, destinato al forfait per l'Inter
- 23:04 Ancora Materazzi: "Sono interista, voglio che l'Inter sia la migliore. Calhanoglu è in uno dei club più importanti d'Italia"
- 22:50 Il Cagliari dà continuità: successo in rimonta a Lecce con doppietta di Belotti. Seba Esposito colpisce due pali
- 22:35 Materazzi: "Ben vengano le idee di Chivu. Thuram troppo forte, Esposito più che con l'Ajax mi ha colpito..."
- 22:21 Domenica l'Inter U23 attesa dalla Pergolettese: dirigerà l'incontro Dasso di Genova
- 22:07 Domenica con Inter-Sassuolo parte 'Fuoriclasse', il nuovo format di DAZN condotto da Diletta Leotta
- 21:53 Udinese, Iker Bravo: "Degli attaccanti di oggi mi piace Lautaro, ho scambiato la maglia con lui. Poi anche Dybala"
- 21:38 Vanaken Player of the Match di Club Bruges-Monaco: per lui gli applausi in diretta di Stankovic
- 21:24 Aleksandar Stankovic brilla col Bruges: il club belga bravo ad anticipare 4 concorrenti. La recompra Inter...
- 21:10 Serie A e Champions, avvio folle di stagione per Thuram. Tre gol e un assist nelle prime di campionato: non accadeva da 5 anni
- 20:55 M. Orlando: "Esposito ha tante qualità. Se sei la prima scelta dopo Lautaro e Thuram..."
- 20:41 Marinelli per Inter-Sassuolo: ottavo precedente con i nerazzurri per l'arbitro di Tivoli
- 20:26 Verso il Mondiale 2026, Italia-Norvegia in programma a San Siro il 16 novembre: biglietti in vendita da martedì
- 20:11 Pergolettese, il tecnico Curioni: "Inter U23 con grandi qualità e un mister esperto. Noi però stiamo bene"
- 19:57 Acerbi: "Il 5-0 contro il Psg non mi toglierà l’orgoglio di 2 finali in 3 anni. Il gol al Barcellona? Tutta la mia carriera racchiusa in un secondo"
- 19:42 Sala: "A Milano serve uno stadio da 70mila posti. Lavoriamo perché sia di proprietà dei club"
- 19:29 Schuster: "Il Barcellona subisce troppi gol. Prendete l'ultima semifinale Champions con l'Inter"
- 19:14 Player of the Week di Champions, Rashford batte tutti. Thuram dietro anche a Vlahovic
- 19:00 Rivivi la diretta! Verso INTER-SASSUOLO, LAUTARO ancora in DUBBIO! Arriva il CAMBIO in PORTA? Le ULTIMISSIME
- 18:52 San Siro, dopo i lavori ecco cosa resterà del Meazza. Lo smaltimento del calcestruzzo costerà oltre 120 mln
- 18:39 Argentina, scelti i giocatori per il Mondiale U20: il Genoa non lascia partire Valentin Carboni
- 18:24 Ajax, Heitinga: "Buone sensazioni dal primo tempo con l'Inter, vogliamo portarle ad Eindhoven"
- 18:10 CF - Champions, arrivano subito i primi premi dalla UEFA: all'Inter spettano quasi 42 milioni
- 17:55 Thuram premiato per la doppietta all'Ajax: il francese inserito nel Team of the Week della Champions
- 17:41 Season Ranking Uefa, Cipro comanda. Italia decima in classifica
- 17:27 Inter, torna il pericolo Berardi: otto gol segnati in carriera ai nerazzurri (quattro a San Siro)
- 17:13 Ajax-Inter, la coppia d'attacco si prende la scena: Thuram anticipa Esposito
- 16:58 Bookies - L'Inter aspetta il Sassuolo da favorita. Un gol di Thuram paga 2,25, golosa la quota di Calhanoglu
- 16:44 Sky - Inter-Sassuolo, si rivede Acerbi. Lautaro o Esposito al fianco di Thuram, Sucic e Frattesi scalpitano
- 16:30 Il 'bucato' con l'Ajax evoca un vecchio slogan pubblicitario: "Igiene sì, fatica no!"
- 16:16 Inter-Sassuolo, biglietti ancora in vendita a partire dal prezzo di 10 euro: tutte le info. Cancelli aperti dalle 18.45
- 16:02 Women’s Europa Cup, presentato il trofeo. L'Inter di Piovani pesca il KFF Vllaznia al secondo turno