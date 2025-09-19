Dopo che il giocatore serbo ha vissuto il debutto in Champions League con la maglia del Club Bruges, Matteo Moretto, dal canale Youtube di Fabrizio Romano, fornisce alcuni retroscena relativi alla formula della cessione di Aleksandar Stankovic da parte dell'Inter. Spiegando come l'Inter abbia strappato per il giocatore, venduto per 10 milioni di euro più il 12-15% della futura vendita variabile in base agli anni, due clausole di recompra particolari: la prima da 23 milioni di euro per il 2026, la seconda da 25 l'anno successivo.

Stankovic, nel corso dell'estate, è stato cercato anche da club come Stoccarda, Bayer Leverkusen, Basilea ed Eintracht Francoforte. Bravi sono stati i nerazzurri del Belgio ad anticipare questa ricca concorrenza e a coronare un inseguimento al figlio d'arte durato praticamente un anno.