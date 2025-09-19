Intervistato da Sport Mediaset a margine della tappa di Istanbul dell'EA7 World Legends Padel Tour, Marco Materazzi si sofferma a tutto tondo sull'attualità di casa Inter, partendo dall'ottimo avvio di stagione di Marcus Thuram, peraltro finito di recente sotto il fuoco di fila delle critiche per l'episodio del finale della sfida contro la Juventus: "Thuram è troppo forte. Son cose che succedono e ci sta, per me è antipatico sentire dire che si fa tanta strada, si spendono tanti soldi... Marcus è un grande, ha sempre dato tutto per l'Inter e ha fatto tantissimi gol. L'anno scorso ha giocato partite che forse non avrebbe dovuto giocare per infortuni o acciacchi e ha sempre fatto tanto per l'Inter. Bisogna solo dirgli grazie, tanto di cappello".

Il discorso si sposta poi su Pio Esposito, acclamato da tifosi e addetti ai lavori dopo l'ottimo debutto in Champions League: "Più della partita contro l'Ajax, mi ha colpito il percorso che ha fatto al Mondiale per Club, che tutti catalogano come della scorsa stagione e invece parliamo solo di tre mesi fa. Da un campionato di Serie B è passato a fare un Mondiale, facendo la sua parte e segnando anche un gol. Ha disputato partite molto importanti con personalità e fisico". Chiosa sul suo ex compagno Cristian Chivu, allenatore dei nerazzurri: "Mi aspetto un processo di maturazione che ha fatto in questi anni. Ha un background molto importante essendo cresciuto nell'Ajax come giovane, sapendo le metodologie che c'erano anche allora. In Italia è cresciuto sul piano difensivo, poi da tecnico ha fatto un percorso nelle giovanili culminato con la vittoria di alcuni trofei con dei ragazzi che sta portando in prima squadra. Ben vengano le sue idee, il suo coraggio. Non disprezza di far giocare giovani che hanno qualità. L'Inter deve crescere; sa di essere forte ma anche che ci sono altre squadre molto forti che si sono rinforzate come il Napoli".