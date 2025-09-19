Sarà Riccardo Dasso, arbitro della sezione di Genova, a dirigere l'incontro in programma domenica alle 12.30 allo stadio Voltini di Crema tra Pergolettese e Inter U23, valido per la quinta giornata del girone A del campionato di Serie C. Dasso sarà assistito da Vincenzo D'Ambrosio Giordano di Collegno e da Arli Veli di Pisa. Quarto ufficiale è stato scelto Edoardo Gianquinto di Parma, mentre l'addetto al Football Video Support sarà Bruno Galigani della sezione di Sondrio.