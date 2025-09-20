L'ex calciatore croato Vedran Jese, oggi opinionista per la radiotelevisione nazionale, ha commentato così il passaggio di Petar Sucic dalla Dinamo Zagabria all'Inter: "Non è facile passare dal campionato croato a un sistema più forte e veloce, Sucic è sicuramente un grande lavoratore e ha la capacità di correre, la sua conoscenza e la sua tecnica sono innegabili. Credo che prenderà il giusto ritmo. I nostri giocatori ne hanno bisogno, quando arrivano in Italia; all'inizio non vengono considerati affidabili, soprattutto quando provengono dalla HNL. Anche Zvonimir Boban anche lui è andato in prestito a un club più piccolo quando è arrivato", aggiunge riferendosi all'annata con la maglia dell Bari dell'ex giocatore del Milan.