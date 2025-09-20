Dopo i i vari braccio di ferro delle scorse settimane, Ademola Lookman sventola bandiera bianca, o meglio, torna a issare lo stendardo nerazzurro della Dea. L'attaccante nigeriano ha smaltito l'infortunio ed è stato deliberato il suo reintegro in squadra. Una decisione che però non fa felici i tifosi dell'Atalanta che dopo averlo perdonato lo scorso anno dopo la trattativa con il PSG si sono ritrovati in una situazione analoga e addirittura peggiore nell'agosto di quest'anno quando Ademola era ad un passo dal vestire la maglia dell'Inter.

"11 reintegrato... Ma per noi rimani un ingrato", si legge nello striscione appeso fuori dalla sede del Centro Sportivo di Zingonia, messaggio firmato dalla 'Vecchia guardia' - come si legge - e col numero del giocatore (l'11) barrato da una croce.