Lautaro Martinez in dubbio per Inter-Sassuolo. Le condizioni del capitano nerazzurro saranno valutate meglio nella giornata di domani, il Toro si è allenato oggi con una seduta personalizzata a causa del mal di schiena.

Ma il legame tra Lautaro Martínez e il Sassuolo è speciale: esordio in Serie A il 19 agosto 2018 proprio al MAPEI Stadium, prima doppietta nel torneo contro i neroverdi nell’ottobre 2019 e cinque reti complessive agli emiliani.

Con un gol, il capitano supererebbe Sandro Mazzola a quota 116, diventando il quinto miglior marcatore nerazzurro in solitaria nella storia della Serie A. Davanti a lui resterebbero solo Meazza, Lorenzi, Nyers e Altobelli.