Buone notizie da Appiano Gentile a poche ore da Inter-Sassuolo. Nell'allenamento della vigilia in corso oggi, infatti, Lautaro Martinez ha iniziato a lavorare in gruppo con i compagni. Lo riporta Sky Sport. Segnale che il Toro ha smaltito il fastidio alla schiena che l'ha costretto alla panchina di Amsterdam con l'Ajax e torna regolarmente a disposizione di Chivu per l'appuntamento di domani sera a San Siro contro i neroverdi.

Allenamento Inter in corso. Lautaro ha iniziato in gruppo con i compagni. @SkySport — Matteo Barzaghi (@MatteoBarzaghi) September 20, 2025