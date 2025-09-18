Già presidente della Federcalcio indonesiana, Erick Thohir, ex numero uno dell'Inter, è diventato nelle scorse ore Ministro della Gioventù e dello Sport in patria "Si tratta di una responsabilità enorme e sono pronto a impegnarmi al massimo per assolverla - ha spiegato ET in un messaggio pubblicato sul suo profilo X -. Non dimenticheremo i giovani indonesiani. Dobbiamo continuare a sviluppare le capacità dei nostri giovani per il futuro dell'Indonesia, consentendo loro di competere a livello globale e formando una generazione che ama e contribuisce alla nazione. Allo stesso modo, lo sport deve essere uno strumento per unire la nazione e un ambasciatore che rifletta la nostra grandezza sulla scena mondiale".