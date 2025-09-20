"La presenza - o meno - di Lautaro Martinez dal 1’ contro il Sassuolo verrà decisa solo oggi" si legge anche su Tuttosport che sul capitano dell'Inter non se la sente di dare rassicurazioni. La schiena del Toro è ancora dolorante e per capire se riuscirà ad esserci contro il Sassuolo bisognerà attendere il verdetto dell'allenamento mattutino di oggi e della conferenza stampa di Cristian Chivu, in programma per questo pomeriggio alle 14 ad Appiano Gentile.

A proposito di Appiano Gentile il quotidiano torinese fa sapere del pomeriggio libero lasciato da Cristian Chivu che ha 'ordinato' il rompi le righe dopo l'allenamento di questa mattina. Alla Pinetina, Chivu lavorerà anche con Matteo Darmian, "tornato in gruppo già nell’ultima seduta". Mentre per l’argentino, che "anche ieri ha svolto un lavoro personalizzato" ci sarà da capire gli sviluppi: "Dal canto suo il capitano freme per esserci, ma lo staff medico nerazzurro non vuole rischiare alcunché, con Pio Esposito e Bonny comunque pronti eventualmente a sostituire il sudamericano e a fare coppia con Thuram".