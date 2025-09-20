Ospite al Lugano International Festival 'Endorfine', Lele Adani ha parlato dal palco tornando sulle tante critiche ricevute dal portiere dell'Inter Yann Sommer dopo gli errori fatti contro la Juventus: "C'è molta più voglia di fare polemica che fare analisi, perché l'attitudine a fare polemica vende una copia di giornale in più. Fare analisi, invece, ti porta a cercare di capire qual è il percorso di Sommer. Quindi se lo svizzero che fa quella parata su Lamine Yamal che porta l'Inter in finale è dovuto, ma invece non può prendere dei gol sbagliando che subito si invoca la panchina e la gogna, perché puntare il dito è più facile che analizzare il percorso. Le parole di Cristian Chivu e la risposta di Sommer hanno messo tutto a posto".