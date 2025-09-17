Andrea Ranocchia ha pubblicato sui propri canali social le foto del suo ritorno ad Appiano Gentile, dove l'ex difensore ha seguito da bordo campo l'allenamento della formazione nerazzurra (presumibilmente nei giorni scorsi visto che oggi la squadra è ad Amsterdam).

Nelle immagini c'è anche Cristian Chivu assieme al suo staff. Ranocchia ha avuto la possibilità di giocare al fianco dell'attuale tecnico interista.