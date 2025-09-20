Da Fano, dove è stato ospite dell'evento 'Lo sport come palestra di vita', organizzato da IW Private Investments, Beppe Bergomi ha offerto il suo punto di vista sul campioanto di Serie A ai microfoni de Il Resto del Carlino: "Il Napoli mi sembra la squadra più attrezzata, ma molto dipenderà dal percorso in Champions. L’Inter è stata bravissima negli ultimi anni, ma non la più forte: dopo quattro stagioni con lo stesso gruppo sarà dura restare al vertice. E attenzione alla Roma di Gian Piero Gasperini: se prende entusiasmo può sorprendere".

Lo Zio parla poi dei giovani che allena nella sua Accademia Inter: "Sono il futuro. Hanno talento e sono svegli, ma devono imparare ad accettare le correzioni e a fare fatica. Nessuno regala niente: solo così possono costruirsi la loro strada".