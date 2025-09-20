Quando erano giocatori, Cristian Chivu e Fabio Grosso si sono sfidati nove volte, con un bilancio in perfetto equilibrio: quattro successi per parte e un pareggio. In questi precedenti si contano anche due finali: ad agosto 2006 in Supercoppa Italiana (Inter-Roma 4-3) e a maggio 2007 in Coppa Italia (Roma-Inter 6-2).

Domenica, in occasione di Inter-Sassuolo, sarà la prima sfida in panchina tra i due.