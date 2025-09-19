Ottavo precedente con l'Inter nella carriera di Livio Marinelli, il 40enne arbitro di Tivoli designato per dirigere il match di domenica sera a San Siro contro il Sassuolo. Marinelli diresse i nerazzurri per l'ultima volta in occasione della vittoria rotonda di Lecce per 4-0 dello scorso gennaio. Cinque vittorie e due sconfitte il bottino complessivo dell'Inter. 

Data: Ven 19 settembre 2025 alle 20:41
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
