Contro il Sassuolo potrebbe rivedersi di nuovo in campo dal 1' Francesco Pio Esposito. A riportarlo è il Corriere dello Sport che lega ovviamente la possibile nuova chance da titolare del classe 2005 alle condizioni di Lautaro Martinez, in dubbio per un problema alla schiena. "Nemmeno ieri, infatti, il Toro si è allenato con i compagni - ricorda il quotidiano romano -. Il fastidio alla schiena non è scomparso del tutto e, per precauzione, si è deciso di rallentare, anche perché le partitelle, in genere, sono particolarmente 'intense'. Tutto lascia credere che la scelta si stata funzionale a ritrovarlo in gruppo già oggi, libero da ogni condizionamento".

Se l'argentino dovesse rimanere ancora ai box allora Esposito sarebbe il favorito per sostituirlo, anche se non è da escludere l'opzione Ange-Yoan Bonny. Attenzione al francese, perché potrebbe far tirare il fiato a Marcus Thuram. "Ad ogni modo, non è da escludere a priori nemmeno l’opzione Bonny - si legge -. Che non è certo così meno grosso di Pio, anzi. E’ più abituato, però, a giocare fronte alla porta, invece che ad averla alle spalle. E contro il Sassuolo, prevedibilmente, gli spazi non saranno abbondanti. Certo l’ex-Parma potrebbe dare un pizzico di riposo a Thuram".