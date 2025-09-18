Yann Karamoh ha trovato 'casa' al Porto, club al quale si è legato firmando un contratto fino al 30 giugno 2026. Dopo l'esperienza non proprio entusiasmante al Torino nella passata stagione, l'ex attaccante dell'Inte ha deciso all'età di 27 anni di tentare la fortuna in Portogallo raggiungendo l'italiano Francesco Farioli che lo aveva già allenato in Turchia, al Karagümrük. Il francese indosserà la maglia numero 75 dei Dragoes.